15 Августа 2020
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Общество За рубежом
Больница в Китае для лечения больных коронавирусом (2020) | Фото: news.cn

Больница в Ухане, построенная за 10 дней, передана китайской армии

Больница Хошэншань в Ухане достроена. Создание больницы для лечения заражённых вирусной пневмонией заняло десять дней.

На шедшем круглосуточно строительстве было занято 7000 рабочих. Общая площадь строений в 34 тыс. кв.м, там размещается тысяча коек. 3 февраля десять машин скорой помощи доставили в больницу первую партию пациентов.

Больница в Китае для лечения больных коронавирусом(2020)|Фото: news.cn

Госпиталь в Ухане для лечения больных коронавирусом(2020)|Фото: news.cn

Медицинское учреждение передано в ведение и пользование Народно-освободительной армии Китая.

(2020)|Фото:

В ней заняты 1400 медицинских работников, многие из которых участвовали в борьбе с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 г., лихорадки Эбола в Африке.

Военные медики НОАК отправляются в Ухань(2020)|Фото: china.com

Помимо этого, китайские военные взяли на себя снабжение жителей города Ухань.

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Больница в Ухане, построенная за 10 дней, передана китайской армии

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Теги: Китай, Ухань, НОАК, больница



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