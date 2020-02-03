Больница в Ухане, построенная за 10 дней, передана китайской армии

Больница Хошэншань в Ухане достроена. Создание больницы для лечения заражённых вирусной пневмонией заняло десять дней.

На шедшем круглосуточно строительстве было занято 7000 рабочих. Общая площадь строений в 34 тыс. кв.м, там размещается тысяча коек. 3 февраля десять машин скорой помощи доставили в больницу первую партию пациентов.

Медицинское учреждение передано в ведение и пользование Народно-освободительной армии Китая.

В ней заняты 1400 медицинских работников, многие из которых участвовали в борьбе с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 г., лихорадки Эбола в Африке.

Помимо этого, китайские военные взяли на себя снабжение жителей города Ухань.