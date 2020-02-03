"Должны быть сотни тысяч штрафов, сотни тысяч дел": в ОП РФ предлагают упростить борьбу с оскорблениями в сети

В Общественной палаты России прошло очередное заседание рабочей группы, которая борется за защиту и безопасность пользователей в сети. Правда, некоторые методы экспертов ОП РФ, мягко говоря, смущают.

Так, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов считает, что пытаться выяснить правду в суде – это слишком долго и неэффективно. Работа Роскомнадзора и Генпрокуратуры по блокировке страниц в сети его тоже не устраивает. Общественник предлагает наделить правом блокировки любой страницы участковых полицейских, причем для этого заявителю не нужно заверять нотариально скриншот или даже приходить в отделение полиции – такие заявки нужно принимать в интернете, полагает эксперт.

"Нам надо принять политическое решение и все-таки пойти от человека. Сейчас бремя доказывания, что ты не верблюд, лежит на пострадавшем. Эту перевернутую пирамиду надо поставить на землю. Меры какие должны быть: полицейское предписание, решение мирового судьи. Сомнительная публикация должна сразу удаляться. И пусть потом автор приходит, доказывает, что Вася Петров – педофил, коррупционер и преступник. В эпоху цифровизации приходить лично в отделение даже странно, нужен сайт, который в автоматическом режиме будет все это чистить. Старший лейтенант полиции должен иметь возможность по заявлению это убирать, а автора привлечь к ответственности. Это должны быть сотни тысяч случаев за год, сотни тысяч штрафов, сотни тысяч дел, может быть и уголовных", - говорит эксперт. Причем его даже не смущает, что участковые в этом случае просто погрязнут в куче бумажной работы – Кирьянов полагает, что создавать специальные киберподразделения не надо, ведь в том, оскорбителен текст или нет, сможет разобраться даже полицейский с минимальным образованием.