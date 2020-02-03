Ушедшая в отставку глава Керчи попросила прекратить травлю ее детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая вынуждена была уйти в отставку после скандала, попросила прекратить травлю ее детей.

Как передает РИА Новости, Хужина рассказала, что начинается травля двух ее дочерей.

Она отметила, что сама бы "совершенно спокойно" выдержала это, так как, по ее словам, "может отсеять троллей и ботов".

Напомним, Хужина и ее коллеги пришли поздравлять проживающих в городе ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками с неоднозначными подарками.

На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как дамы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба. Визит чиновников вызвал волну возмущения среди пользователей интернета. Они заявили, что дарить такие подарки стыдно.

В Госсовете республики посчитали акцию кощунственной, глава Крыма заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.

После разгоревшегося скандала Хужина написала заявление об отставке, но потом передумала. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов созвонился с главой администрации Керчи и потребовал уволить Хужину и ее заместителя.