15 Августа 2020
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Евгения Чудновец, цветы, Курганский областной суд (2017) | Фото: facebook.com

Евгения Чудновец предложила создать "приложение правды", которое будет удалять "фейки" из выдачи в поисковиках

Уроженка Курганской области, осужденная (и впоследствии оправданная) по делу о репосте видео, на котором запечатлено насилие над ребенком, Евгения Чудновец предложила создать "приложение правды", которое "будет направлено на повышение грамотности и на фактчекинг". Такую инициативу она высказала на заседании рабочей группы по защите прав пользователей сети Интернет ОП РФ.

Чудновец представилась как правозащитник и предложила создать утилиту, которая "встраивается в поисковик, изменяя алгоритм выдачи". При участии этого приложения пользователь будет получать не самые популярные сайты, например, с новостями, а те ресурсы, которые дольше существуют или в новостях которых меньше эмоционально окрашенных слов, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании рабочей группы звучали и другие кардинальные предложения. Например, законодательно ввести рейтинг СМИ по шкале достоверности новостей и обязать средства массовой информации публиковать свою позицию в рейтинге на главной странице.

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Евгения Чудновец предложила создать "приложение правды", которое будет удалять "фейки" из выдачи в поисковиках

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