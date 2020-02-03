Производство медицинских масок предложили взять под контроль правительства

Правительству предложили частично взять под контроль бизнес в сфере здравоохранения. Депутат госдумы Олег Нилов посчитал, что такие меры необходимы из-за свирепствующей в КНР эпидемии коронавируса. Тревогу народного избранника вызвал тот факт, что в аптеках и интернет-магазинах стали повышаться цены, а кое-где наблюдается дефицит медицинских масок.

Как сообщает Infox, подобные меры не требуют принятия специального закона, их достаточно реализовать постановлением правительства.

По мнению депутата раздача бесплатных масок "позволит минимизировать количество заболевших", а значит сэкономить время врачей, деньги работодателей, которые с эпидемией рискуют временно потерять часть штата сотрудников. Таким образом, бесплатные маски для населения – это не только в интересах каждого отдельного гражданина, но и в интересах всего государства, подчеркнул парламентарий.

Помимо тактических мер, нужны стратегические решения, как например развитие вирусологии в стране. Сейчас наука финансируется по остаточному принципу. С профицитным бюджетом это неприемлемо, подчеркнул Нилов, посоветовав правительству увеличить финансирование науки в области изучения вирусов и изобретения вакцин.

Как сообщало Накануне.RU сейчас российским учёным китайскими коллегами уже передан геном вируса, стороны приступили к разработке вакцины.