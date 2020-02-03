15 Августа 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске из-за жалобы приостановлен аукцион по монтажу подсветки Молодежного театра

В Челябинске УФАС из-за жалобы приостановило аукцион по монтажу подсветки Молодежного театра с начальной ценой 8,8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В УФАС поступила жалоба на нарушения законодательства о контрактной системе от ООО "КС-Строй" (Барнаул). В частности, компания указала на нарушение при указании в документации об аукционе положения о штрафах за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Заявитель считает, что такие действия заказчика влияют на доступ к участию в закупке, поскольку создают трудности при формировании предложений по исполнению контракта и влияют на решение об участии в закупке.

Сейчас определение поставщика в части заключения контракта приостановлено до рассмотрения жалобы. заседание назначено на 5 февраля.

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В Челябинске из-за жалобы приостановлен аукцион по монтажу подсветки Молодежного театра

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Теги: аукцион, УФАС, молодежный театр, подсветка,



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