В Сургуте напавшим на журналиста преступникам грозит до трех лет колонии

Окончена проверка нападения на журналиста "СургутинформТВ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, по версии следствия, 24 января в служебном помещении одной из штрафстоянок Сургута ее сотрудники избили журналиста, пытавшегося взять у них интервью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Фигурантам грозит до трех лет колонии.

Добавим, в прошлом году аналогичный случай произошел в Нижневартовске. Днем 28 августа на улице Ленина у дома №25А в Нижневартовске автомобиль сбил пенсионерку. После этого водитель напал на съемочную группу местного телеканала, которая прибыла на место ДТП, и начал угрожать им. Спустя несколько часов он продолжил противоправные действия – пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на сотрудников. Суд оценил эти действия в два года условно с испытательным сроком в три года.