15 Августа 2020
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Политика В России Москва
коллаж, Мишустин под маской Медведева (2020) | Фото: Накануне.RU

Делягин о новом правительстве: "Некоторые люди производят более катастрофическое впечатление, чем их предшественники"

Эксперты прокомментировали состав нового правительства и первые его возможные шаги. Общая мысль: смена кабинета министров – мера косметическая.

"Любая смена правительства в старой системе координат значит не улучшение, а вполне возможно и ухудшение ситуации", - заявил член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров ("Единая Россия") на пресс-конференции в НСН.

Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров говорит: "Никаких прорывов, результатов и чуда не будет, это правительство призвано удержать просто ситуацию во время трансферта власти, и Мишустин даже не скрывает,  что будет соблюдать преемственность. Это правительство такое же, как и предыдущее"

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин не исключает, что новое правительство не обязательно выполнит новые поручения Путина из послания Федеральному собранию: "Старое правительство саботировало майские указы, почему бы новому правительству не начать саботировать новые инициативы?".

"В новом правительстве много людей по специальности контролеры. Контролер – это человек реализущий то, что уже есть. Это показывает, что изменение социальной и экономической политики невозможно. Новое правительство будет заниматься дисциплиной. Налоговик не думает о том, почему люди не платят налоги, его интерес – выбивание налогов. Происходит классическое возвышение людей над их профессиональными компетенциями. Некоторые люди производят более катастрофические впечатления, чем их предшественники. При всей моей нелюбви к госпоже Скворцовой (экс-министр здравоохранения – прим. ред.), пришел господин Мурашко, который занимался Росздравнадзором, деятельность которого в профессиональной сфере здравоохранения, вызывала еще больший ужас", - заключает Делягин.

 

 

 

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Делягин о новом правительстве: "Некоторые люди производят более катастрофическое впечатление, чем их предшественники"

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Теги: михаил делягин, правительство мишустина, налоговики



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