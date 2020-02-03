"Кто такой коронавирус по сравнению с Эльвирой Набиуллиной?": эксперты прокомментировали скрытую угрозу

Эксперты считают, что к большим проблемам и бедам в России вспышка уханьского коронавируса не приведет, потому что… хуже уже некуда.

"Кто такой коронавирус по сравнению с Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной? Плюнуть и растереть. На фоне людоедской политики, которая проводится под руководством Набиуллиной, никакие коронавирусы не имеют значения", - сказал на пресс-конференции в НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, добавив плюсы от ситуации: "Некоторые города начинают отдыхать от китайского туризма, мы начинаем мыть руки, некоторые даже чистить зубы. То есть начинаются какие-то позитивные явления. Российское правительство гораздо опаснее для россиян, чем коронавирус".

Делягин настроен пессимистично, поэтому полагает, что волнение из-за коронавируса – это лишь "обсуждение деталей": "Есть ощущение, что мировая экономика в конце этого года начнет разваливаться на куски. Это связано с исчерпанием возможностей самой модели рыночной экономики. Эта перспектива, на фоне которой все детали, которые мы обсуждаем, действительно выглядят как детали".

Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров добавляет, что под видом борьбы с коронавирусом в России может быть "освоен очередной бюджет", какие-то средства попросту могут быть разворованы.