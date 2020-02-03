15 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
обрушение крыши кафе, Новосибирск (2020) | Фото: vk.com/club59478655

Организатор трагической вечеринки в Новосибирске отправлен под домашний арест

В Новосибирске суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Антону Шматову по делу об обрушении кровли здания в Академгородке, где во время нелегальной вечеринки погиб человек.

Следствие ходатайствовало о заключении Шматова под стражу, передает "Интерфакс".

27-летний мужчина, организатор вечеринки в кафе, был задержан 2 февраля. По предварительным данным, у собственника якобы не было разрешения на проведение публичных мероприятий.

Также сообщается, что само здание будто бы не было введено в эксплуатацию - документы еще оформлялись. Возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в Новосибирске в ночь с 1 на 2 февраля произошло обрушение крыши в кафе. Из под завалов спасатели достали пятерых человек, в том числе девушку 1997 года рождения, которая от полученных травм скончалась. В настоящий момент в больнице остаются два человека, им сделали операцию.

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Организатор трагической вечеринки в Новосибирске отправлен под домашний арест

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Теги: новосибирск, вечеринка, обрушение крыши



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