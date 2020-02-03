15 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
полиция, телефон, звонок (2016) | Фото: tulapressa.ru

Объявление о продаже ребенка в Челябинске оказалось шуткой старшего брата

Объявление о продаже девочки оказалось шуткой, которую устроил старший брат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, предложение было опубликовано на одном из сайтов в категории "Для дома и дачи", в подкатегории "Посуда". К объявлению прилагался снимок девочки. Стоимость ребенка - 5 тыс. руб. В описании значится одно слово — "Маша".

Сотрудники полиции установили маму девочки и провели с ней беседу, обратив внимание на негативные последствия подобных поступков.

Проверка по данному факту продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Объявление о продаже ребенка в Челябинске оказалось шуткой старшего брата

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Теги: ребенок, объявление, полиция, проверка,



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