Объявление о продаже ребенка в Челябинске оказалось шуткой старшего брата

Объявление о продаже девочки оказалось шуткой, которую устроил старший брат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, предложение было опубликовано на одном из сайтов в категории "Для дома и дачи", в подкатегории "Посуда". К объявлению прилагался снимок девочки. Стоимость ребенка - 5 тыс. руб. В описании значится одно слово — "Маша".

Сотрудники полиции установили маму девочки и провели с ней беседу, обратив внимание на негативные последствия подобных поступков.

Проверка по данному факту продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.