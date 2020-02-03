В Кургане осудили еще одного бывшего инспектора-взяточника УФСИН

В Кургане суд поставил точку в уголовном деле в отношении бывшего младшего инспектора дежурной службы СИЗО №1.

Осенью прошлого года инспектор за взятку от одного из лиц, который сидел в СИЗО, проносил через КПП и передавал ему наркотики и телефоны, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

При очередной попытке пронести запрещенные в СИЗО вещи инспектора задержали сотрудники отдела внутренней безопасности УФСИН России по региону.

Мужчине назначили два года ограничения свободы.

Напомним, несколько дней назад был осужден бывший инспектор исправительной колонии №1.