15 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Эвакуация (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр Summit

В Екатеринбурге сегодня днем эвакуировали бизнес-центр Summit на улице 8 Марта. Об этом Накануне.RU сообщили очевидцы. По их сведениям, могла сработать пожарная сигнализация.

По некоторым данным, эвакуация связана с сообщением о минировании здания. Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам проверочных мероприятий.

Эвакуация из БЦ "Саммит" в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, недавно в Екатеринбурге искали бомбы в мэрии, Арбитражном суде и детских садах города. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Позже в Роскомназдоре сообщили, что был обнаружен сервис, с которого рассылаются сообщения о минировании российских судов, школ, больниц, детских садов.

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В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр Summit

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Теги: Summit, эвакуация, Екатеринбург



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