В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр Summit

В Екатеринбурге сегодня днем эвакуировали бизнес-центр Summit на улице 8 Марта. Об этом Накануне.RU сообщили очевидцы. По их сведениям, могла сработать пожарная сигнализация.

По некоторым данным, эвакуация связана с сообщением о минировании здания. Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам проверочных мероприятий.

Напомним, недавно в Екатеринбурге искали бомбы в мэрии, Арбитражном суде и детских садах города. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Позже в Роскомназдоре сообщили, что был обнаружен сервис, с которого рассылаются сообщения о минировании российских судов, школ, больниц, детских садов.