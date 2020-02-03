15 Августа 2020
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Политика В России Москва
Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов (2017) | Фото: kremlin.ru

За грядущим голосованием по поправкам в Конституцию последуют еще несколько "референдумов" – депутат Госдумы

Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров ("Единая Россия") считает, что вносимые сейчас в Конституцию поправки не приведут к кардинальным переменам в жизни страны, как политической, так и экономической системе.

При этом он надеется, что на избирательные участки придет более трети избирателей, а голосование по поправкам называет "референдумом". "Мы предполагаем, что сто миллионов человек придет на избирательные участки", - сказал Фёдоров на пресс-конференции в НСН. Он также считает, что в обозримом будущем Россию ждет еще несколько референдумов по изменению главного закона страны: "Будет и второй, и третий референдум". Из текущих поправок он считает наиболее важной ту, что признает верховенство Конституции над международными договорами. Фёдоров полагает, что это поможет стране избавиться от "власти лондонского олигархата".

С ним не соглашается президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров. Во-первых, он считает, что предстоящее голосование будет не референдумом, а общественным опросом.

"За общеполитическую часть поправок я бы не стал голосовать, потому что это попытка правящего класса закрепиться на неопределенный срок. С другой стороны, это может подстегнуть нас на изменение политического курса, эти события всегда подстегивают противоречия, это выстроит фундамент для прихода к власти левых сил. Левые прогрессивные социально ориентированные силы должны стать востребованными сейчас", - полагает эксперт.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин считает, что социальная часть поправок не имеет смысла, поскольку в России игнорируется самое главное право, гарантируемое Конституцией – право на жизнь. "Социальные поправки - это просто обертка для решения вопроса о власти. Смысл вопроса о власти – переход от власти президентской, по сути царской, к власти Госсовета, коллективного президента. В последнем больше гибкости, больше сдержек и противовесов, больше устойчивости. Нас ждет глобальный ад, и власть должна быть гибкой и достаточно устойчивой. Если бы от меня что-то зависело, я бы голосовал за эти поправки", - заявил Делягин. Он также пошутил, что точно пойдет голосовать, если в Конституцию будет внесено такое упоминание о Боге: "Слава Богу, Российская Федерация – светское государство".

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За грядущим голосованием по поправкам в Конституцию последуют еще несколько "референдумов" – депутат Госдумы

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Теги: поправки в конституцию, михаил делягин, евгений федоров, референдум



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Развитие сюжета:

Ранее 04.02.2020 03:24 Мск Продлен срок подачи поправок об изменении Конституции

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