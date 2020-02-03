15 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Василий Тихонов, глава города Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске появится график встречи медиками горожан, возвращающихся из юго-восточной Азии

Глава Нижневартовска Василий Тихонов провел совещание о ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В нем приняли участие представители городских, окружных и федеральных структур, аптечных сетей и турфирм. Они готовы к быстрому реагированию в случае завоза заболевания на территорию города, разработан алгоритм действий, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Начальник отделения Роспотребнадзора по Нижневартовску, району и Мегиону Виктор Перекокин, выявлены три человека, которые летели в одном самолете с заразившейся коронавирусом студенткой из Тюмени. Они находятся под присмотром врачей и не представляют опасности для горожан. По словам Тихонова, для властей важно, чтобы население чувствовало себя в безопасности.

"Важно объединить усилия всех заинтересованных служб, оперативно реагировать на возникающие ситуации. Убедились, что готовы принимать необходимые меры и держать ситуацию под контролем", - сказал глава города.

Югорчане есть в числе тех, кто по путевкам отдыхают в странах юго-восточной Азии. Тихонов поручил нижневартовским турфирмам составить график возвращения горожан из неблагоприятных регионов, чтобы медики сразу по прилету могли удостовериться в том, что вернувшиеся здоровы. Представители предприятий, на которых трудятся китайцы, сообщили, что из работающих в Нижневартовске граждан КНР только девять посещали родину в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, они остались в Китае.

Напомним, ранее было принято решение создать в Югре оперативный штаб. Он будет действовать для предотвращения возможного распространения коронавируса. Разработаны инструкции по недопущению и выявлению болезни для разных организаций, в том числе и для торговых центров.

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В Нижневартовске появится график встречи медиками горожан, возвращающихся из юго-восточной Азии

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Теги: коронавирус, совещание, Василий Тихонов



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