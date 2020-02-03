Эпидемия в Китае - "чёрный лебедь" с непредсказуемыми последствиями

Эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, окажет самое негативное влияние на сегмент экономики, связанный с Китаем.

"Китай становится токсичным, Си больше не легитимный лидер, о договоренностях (торговых сделках с США или "Китайском шелковом пути", который уже называют "Один вирус – один путь") можно забыть", – цитирует Infox экономиста Никиту Кричевского.

По его мнению, Китай якобы оказался на неопределённое время выбит из глобализации. В результате уже сейчас стал ощущаться дефицит китайской продукции и комплектующих, упали цены на российские экспортные товары. Экономист назвал вспышку эпидемии "классическим чёрным лебедем" с колоссальными, хотя и точно не просчитываемыми последствиями.

Напомним, закрытие границ уже вызвало заметный рост цен на фрукты и овощи на Дальнем Востоке.