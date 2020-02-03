"Прожиточный минимум в России сейчас как у немецких военнопленных паёк был" - эксперты

Корректировка расчета прожиточного минимума в первом квартале 2020 года не является исключительной мерой по уходу властей от своих обещаний – это ежегодная мера, которая в этот раз просто совпала с посланием президента и прозвучавшими в нем предложениями по прожиточному минимуму и МРОТ, считают эксперты. Другое дело, что сам прожиточный минимум в России можно назвать только "минимумом нищеты", считают специалисты.

"Из-за такого совпадения сезонный перерасчет выглядит как попытка властей найти лазейку, чтобы не повышать МРОТ", - сказал на пресс-конференции в НСН член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров ("Единая Россия").

Отчасти с ним соглашается директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, который напоминает, что Минтруд обязан пересчитывать прожиточный минимум каждый год, и сейчас имеет место сезонное снижение цен на овощи и фрукты, которые занимают в потребительской корзине приличный объем, а значит и дают ощутимое снижение минимума при уменьшении цен. По его мнению, в снижении прожиточного минимума нет никакого политического смысла.

Другое дело, что сам прожиточный минимум, даже увеличенный от сегодняшних значений в два раза, является, по мнению Делягина, "минимумом смерти". "На него (прожиточный минимум) физиологически просто нельзя прожить, даже здоровому человеку. Его надо увеличивать минимум в два раза. Сейчас он сопоставим с пайком, который получали при Сталине немецкие военнопленные в советских лагерях. Это я не к гуманизму Сталина, а к тому, кто нами руководит сейчас. И то военнопленные жили лучше, потому что им не надо было платить за коммуналку и лечили их бесплатно", - говорит Делягин. Он обратил внимание, что потребительская корзина, из которой рассчитывается прожиточный минимум, совершенно не учитывает тот факт, что бедный человек часто болеет, и ему нужны деньги на лекарства. А в потребительской корзине преобладают продукты, которые не способствуют формированию сильного иммунитета. Не предусматривает "минимум" и затраты на проезд в общественном транспорте.

Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров напомнил, что за чертой бедности, то есть на доход даже ниже прожиточного минимума сегодня вынуждены жить более 20 млн россиян.

Он соглашается, что сейчас проблема не в сезонных колебаниях прожиточного минимума, а в самом принципе формирования показателя, Фёдоров называет ее "фашистской". Эксперт замечает, что в потребительскую корзину не входят элементарные вещи, без которых сегодня сложно представить жизнь цивилизованного человека, например, выход в интернет, питание вне дома, билеты на культурно-массовые мероприятия. Также он заметил, что зарплата чиновникам и депутатам тоже должна формироваться исходя из прожиточного минимума.

"Это (размер прожиточного минимума) не экономический, а политический вопрос. По-моему нашим руководителям очень выгодно, чтобы огромное количество населения было на грани выживания – голодными проще управлять", - говорит Фёдоров.

Напомним, в Министерстве труда России рассчитали прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 тыс. 609 руб., следует из проекта приказа министерства. Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 11 тыс. 510 руб., для детей — 10 тыс. 383 руб., а для пенсионеров — 8 тыс. 788 руб. Таким образом, величину прожиточного минимума по сравнению с третьим кварталом 2019 года предлагается уменьшить на душу населения на 3,7% (было 11 тыс. 012 руб.). Как отметили в Минтруде, это связано со снижением средних потребительских цен на картофель и овощи, составляющие значительную часть продуктов в потребительской корзине.