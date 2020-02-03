15 Августа 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков: Идея об упоминании Бога в Конституции будет обсуждаться комиссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании Бога в Конституции.

"Вся дискуссия ведется в рамках комиссии, она должна там вестись", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подтвердил, что и это предложение будет там обсуждаться. Он напомнил, что состав комиссии очень широкий.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих "молиться и трудиться", чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге.

По его мнению, вера в Бога формирует нравственность и поэтому должна быть отражена в Основном законе страны.

Социолог, кандидат политических наук Борис Кагарлицкий считает, что внесение слов о Боге в Конституцию будет признаком ее архаизации, что вписывается в концепцию политической "реставрации", стартовавшей 25 лет назад.

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Песков: Идея об упоминании Бога в Конституции будет обсуждаться комиссией

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Теги: дмитрий песков, бог, конституция



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