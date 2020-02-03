В свердловском Минздраве заявили, что прибывших из Китая не кладут в больницы с подозрением на коронавирус

В министерстве здравоохранения Свердловской области выступили с заявлением по ситуации с новым коронавирусом.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что в Нижнем Тагиле девушка госпитализирована с подозрением на китайский коронавирус. Позже в Минздраве заявили, что пациентка проходит курс лечения с установленным диагнозом, не имеющим никакого отношения к данному вирусу.

Сегодня в областном министерстве здравоохранения решили разъяснить ситуацию.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в КНР гражданам с признаками ОРВИ, приехавшим из этой страны, назначаются дополнительные исследования на исключение коронавируса, а не кладут в больницы с подозрением на коронавирус", - написал пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков на своей странице в Facebook.

Официально в России на сегодняшний день зарегистрировано два случая заболевания - в Забайкалье и в Тюменской области.