15 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
ветхое жилье (2010) | Фото:ipfo.ru

В Салехарде ветерана из аварийного жилья переселили в непригодную квартиру

В столице Ямала ветерана труда переселили из барака в новую квартиру, которая оказалась некачественной. О ситуации рассказал на своей странице "ВКонтакте" депутат окружного заксобрания Иван Вершинин. По его словам, ветеран Ямала больше 40 лет прождала получения новой квартиры, все это время живя в бараке на Ангальском мысу в Салехарде. Вскоре ей предложили переехать в новый капительный жилой дом по адресу Зои Космодемьянской, 65, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Но радовалась новоселью она недолго. Пришла первая зима и вскрылась масса проблем: холодные полы и продуваемые окна, масса строительных недоделок. Ветеран из собственных средств много потратила на решение этих проблем, но полностью исправить ситуацию не смогла. Дом еще должен быть на гарантии, но, со слов ветерана, застройщик "ушел в банкротство" (к сожалению, стандартная история), а управляющая компания разводит руками", - отметил депутат.

По словам пострадавшей, она неоднократно обращалась в администрацию Салехарда, другие органы власти, но "воз и ныне там".

"Неоднократно приходившие комиссии подтверждали, что температура в квартире ниже нормы, выдавали предписание, но вопрос окончательно так и не решен. Принял обращение, направлю все необходимые запросы в адрес органов власти, постараюсь помочь ветерану", - отметил Вершинин.

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В Салехарде ветерана из аварийного жилья переселили в непригодную квартиру

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Теги: Иван Вершинин, барак, квартира, гарантия



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