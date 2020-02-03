Челябинский омбудсмен Шарпилов уходит в отпуск без содержания

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов уходит в отпуск без содержания. Об этом омбудсмен сообщил на своей странице в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ухожу в отпуск без содержания. Нужно уделить больше времени семье и здоровью. Нужно принимать серьезное решение. Дети и родители - самое главное в жизни", - сообщил он.

Напомним, бывшая супруга Мария обвинила Шарпилова в том, что он не дает ей видеться с детьми, и обратилась в суд, чтобы получить право опеки. Челябинский областной, рассмотрев гражданское дело, оставил право опеки омбудсмену, но изменил порядок общения Марии с детьми. Она сможет три раза в неделю видеть детей, два раза в будни и в выходной.