Появились данные о гибели снайперской группы ЦСН ФСБ в Сирии

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России, сообщают телеграм-каналы.

По данным ТК "ОПЕР Слил", 1 февраля в САР, на окраине Алеппо, погибли четверо сотрудников ФСБ, находившиеся в служебно-боевой командировке. Двое - из управления "К", еще двое – из управления "С" ЦСН ФСБ России.

Данные об обстоятельствах их смерти расходятся: "Канал специального назначения" утверждает, что офицеры попали под минометный обстрел, Baza - что машина подорвалась на фугасе, после чего раненых россиян застрелили боевики одной из сирийских группировок.

"Ребят не "добивали в голову террористы" и оружие у них так и осталось нетронутым. Они погибли как воины, с оружием в руках", - говорится в сообщении "ОПЕР Слил".

Также отмечается, что борт самолета с телами погибших еще 2 февраля готов был вылететь из Сирии, Москва не принимала по погоде.

ТК приводят звания, имена и первые буквы фамилий убитых: майор Руслан Г., майор Булат А., капитан Дмитрий М. и лейтенант Всеволод Т.