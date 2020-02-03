15 Августа 2020
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бои за Дейр-эз-Зор, Сирия (2017) | Фото:

Появились данные о гибели снайперской группы ЦСН ФСБ в Сирии

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России, сообщают телеграм-каналы.

По данным ТК "ОПЕР Слил", 1 февраля в САР, на окраине Алеппо, погибли четверо сотрудников ФСБ, находившиеся в служебно-боевой командировке. Двое - из управления "К", еще двое – из управления "С" ЦСН ФСБ России.

Данные об обстоятельствах их смерти расходятся: "Канал специального назначения" утверждает, что офицеры попали под минометный обстрел, Baza - что машина подорвалась на фугасе, после чего раненых россиян застрелили боевики одной из сирийских группировок.

"Ребят не "добивали в голову террористы" и оружие у них так и осталось нетронутым. Они погибли как воины, с оружием в руках", - говорится в сообщении "ОПЕР Слил".

Также отмечается, что борт самолета с телами погибших еще 2 февраля готов был вылететь из Сирии, Москва не принимала по погоде.

ТК приводят звания, имена и первые буквы фамилий убитых: майор Руслан Г., майор Булат А., капитан Дмитрий М. и лейтенант Всеволод Т.

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Появились данные о гибели снайперской группы ЦСН ФСБ в Сирии

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Теги: сирия, фсб, снайперская группа



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