15 Августа 2020
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Армия и ВПК В России
Парад, 9 мая, Красная площадь, армата (2016) | Фото:

Танк "Армата" в "обозримом будущем" может пойти на экспорт

Поставки в опытно-войсковую эксплуатацию бронетехники на платформе "Армата" разработки "Уралвагонзавода" (входит в Ростех) начнутся в этом году. Об этом сообщил гендиректор УВЗ Александр Потапов в интервью газете "Ведомости".

По его словам, в настоящее время завершаются основные этапы подготовительных работ, что уже позволяет "выйти на серию".

Отвечая на вопрос, когда могут начаться экспортные поставки "Арматы", он уточнил, что все иностранные заказчики предпочитают осуществлять закупки, как правило, когда товар приобретен Министерством обороны.

"В ближайшее время мы разработаем паспорт экспортного облика, а сами поставки, при наличии решения нашего руководства, могут стать реальными уже в обозримом будущем", - сказал гендиректор УВЗ.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов спрогнозировал колоссальный экспортный спрос на "Армату".

До этого, отметим, вице-премьер заявлял о "дороговизне" "Арматы" и БТР "Бумеранг". По его мнению, их надо закупать, если нынешняя российская бронетехника резко уступает вероятному противнику.

После этого заявления в Минобороны оценили ресурс и надежность "Арматы". А разработчик машины - корпорация "Уралвагонзавод" заявила, что в случае с "Арматой" "о массовости никто никогда и не говорил, это уникальная, эксклюзивная машина, на данный момент превосходящая все аналоги в мире".

В 2018 году сообщалось, что Индия может купить новейший российский танк Т-14 "Армата", сделка оценивается в $4,5 млрд.

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Танк "Армата" в "обозримом будущем" может пойти на экспорт

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Теги: армата, увз, экспорт



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