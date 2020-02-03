В Югре госпитализировали троих попутчиков студентки ТИУ, у которой подтвердился коронавирус

В Нижневартовске в клинику попали три иностранца, которые летели в одном самолете со студенткой ТИУ из Китая, у которой подтвердился коронавирус, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, официально в России выявлено два случая заражения китайской коронавирусной инфекцией. Еще один заболевший был обнаружен в Забайкалье, это также гражданин КНР. Сообщалось, что он пошел на поправку.

По некоторым данным, троих попутчиков-иностранцев, которые прилетели в Тюмень вместе с китайской студенткой, а потом на поезде добрались в Югру, госпитализировали. В окружном департаменте здравоохранения Накануне.RU сообщили, что в больнице они находятся "для динамического наблюдения, признаков заболевания у них нет".