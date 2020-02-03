15 Августа 2020
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Политика
Шуховский полигон (2020) | Фото: yandex.ru

В администрации Кургана подтвердили возгорание на Шуховском полигоне

На Шуховском полигоне под Курганом, куда везут все твердые коммунальные отходы, произошло возгорание.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Кургана, 31 января на полигоне на территории ранее отработанной, а ныне недействующей карты, был обнаружен участок, в глубине которого происходило внутреннее тление.

Из-за тления на поверхность выделялись дым и пар, которые образовались из-за испарения снега, находящегося на поверхности карты.

"С момента обнаружения тления администрация полигона в соответствии с утвержденным алгоритмом приступила к отсыпке задымленной части карты инертным материалом, имеющимся в запасе у предприятия", - добавили в администрации.

С 3 февраля на территорию полигона пригнали дополнительную технику для продолжения работ по локализации источника задымления. В мэрии особо подчеркнули, что открытого огня на территории полигона нет, а ситуация находится под контролем.

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В администрации Кургана подтвердили возгорание на Шуховском полигоне

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Теги: Шуховский полигон, пожар, возгорание, свалка, тление, Курган



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