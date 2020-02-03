Сочинский инвестфорум перенесут на другие даты из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие сроки из-за распространения коронавирусной инфекции.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что в первую очередь нужно думать о безопасности участников форума.

Вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель оперативного штаба по профилактике распространения нового коронавируса, попросила Мишустина об отмене мероприятия.

Мишустин, в свою очередь, предложил не отменить, а перенести форум на другие сроки, сообщает пресс-служба кабмина. Премьер-министр распорядился рассмотреть вопрос компенсации затрат организаторам.

Ранее председатель правительства РФ сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. Принятые в России меры предусматривают депортацию иностранных граждан с этим заболеванием.

Напомним, коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.