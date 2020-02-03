15 Августа 2020
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"Услышали крики из кабины". Пилоты авиарейса "Париж - Москва" подрались, экипаж пришлось менять

Пассажиры самолета, следовавшего рейсом "Париж - Москва" стали свидетелями потасовки, которую устроили пилоты воздушного судна, передает "Пятый канал".

Сообщается, что борт должен был отправиться в "Шереметьево". Уже во время движения по взлетной полосе люди в салоне услышали крики, доносящиеся из кабины пилотов.

"Наш самолет вернулся к посадочному терминалу и по громкой связи на русском, французском и английском языках объявили, что в кабине пилота произошла потасовка", - рассказал один из пассажиров.

Экипаж заменили и взлет состоялся, однако позже намеченного времени - в результате некоторые пассажиры опоздали на стыковочные рейсы.

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"Услышали крики из кабины". Пилоты авиарейса "Париж - Москва" подрались, экипаж пришлось менять

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Теги: самолет, драка, пилоты, Париж, Москва



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