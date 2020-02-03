Код "666" на автономерах Свердловской области в ближайшее время не появится

Российское МВД подготовило проект приказа за подписью министра Владимира Колокольцева о расширении количества региональных серий на регистрационных знаках автомобилей. Так, если ранее трехзначный код региона мог начинаться только с единицы или семерки, то опубликованный проект предлагает начинать серию с любой цифры от 1 до 9.

Таким образом, на столичных номерах может появиться код региона 999, а в Свердловской области 666.

Однако, в этом году свердловские автовладельцы могут не дождаться новую серию. Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, емкости 196-ого серийного номера еще достаточно и хватит не на один год.