15 Августа 2020
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ДПС, взятка (2015) | Фото: dagestanpost.ru

Главный невролог Центрального военного округа получил срок за вымогательство взятки у полковника

Суд в Екатеринбурге вынес приговор начальнику неврологического отделения 354 военного клинического госпиталя Минобороны России – главному неврологу Центрального военного округа Ренату Халимову. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере с ее вымогательством.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в начале 2019 года в неврологическом отделении госпиталя военно-врачебную комиссию для определения категории годности к военной службе проходил полковник Евгений М.

"11 февраля пациент поинтересовался у Халимова, являвшегося его лечащим врачом, когда можно получить свидетельство о болезни. На что медицинский работник предложил ему передать взятку в размере 500 тыс. руб., в противном случае угрожая затянуть процесс выдачи документа. Воспринимая данную угрозу как реальную, М. передал Халимову имевшиеся при нем 10 тыс. руб., а оставшуюся часть денег врач потребовал принести в течение двух недель", - сообщили в следствии.

19 февраля Халимова после получения 490 тыс. руб. от пациента задержали силовики. Как отметили в СКР, своей вины доктор так и не признал.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес свой приговор: Халимов получил 7,5 лет лишения свободы, а также лишен воинского звания "подполковник медицинской службы". Кроме этого, суд обязал его выплатить штраф в размере 1 млн руб.

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Главный невролог Центрального военного округа получил срок за вымогательство взятки у полковника

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Теги: взятка, вымогательство, полковник, суд, приговор



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