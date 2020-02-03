Пермский край по нацпроектам в 2019 году оказался на общероссийском уровне

Пермский край участвует в реализации 12 национальных проектов, на основе которых край разработал 50 региональных проектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства. В 2019 году бюджетное финансирование также было предусмотрено на реализацию 32 региональных проектов. Общий объем средств составил 13,4 млрд руб. При этом фактическое освоение их составило 87,4% или 11,7 млрд рублей, по данным системы «АЦК-Финансы». Как подчеркивают в аналитическом департаменте администрации губернатора Пермского края, с учётом того, что исполнение расходов на реализацию национальных проектов по всей России составляет 88,1%, исполнение бюджета в рамках нацпроектов в Пермском крае соответствует общероссийскому уровню,.

При этом в крае есть нацпроекты, где по итогам 2019 года освоение составило 100% - по нацпроектам «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и «Поддержка предпринимательской инициативы» и «Культура».

Почти 100% составило освоение средств и по нескольким другим направлениям: по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 99,9%, по проекту «Производительность труда и поддержка занятости» — на 99,4% , проект «Жилье и городская среда» -94,9%, проект «Здравоохранение» -90,7%.

Наиболее низкий процент освоения бюджетных средств в Пермском крае оказался у проектов «Экология» (77,2%), «Демография» (68,9%) и «Цифровая экономика» (30,2%).

В администрации губернатора отмечают, что низкий уровень освоения по нацпроекту «Цифровая экономика» связан с поздней контрактацией. Российская Федерация заключила соглашение с Пермским краем лишь 22 ноября 2019 года. При этом, процент освоения по России здесь составил всего 53,6%.

Не всё получилось в 2019 году в Пермском крае сделать в рамках нацпроекта «Демография». Здесь освоение составило всего 52,7%. Это произошло потому что в 2019 году успели ввести в эксплуатацию всего четыре детских сада, а ввод остальных шести зданий пришлось перенести на первый квартал 2020 года. При этом по остальным проектам, включенным в нацпроект «Демография», освоение выше: «Спорт — норма жизни» — 100%, «Старшее поколение» — 97,9%, «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — 81,5%.

На уровне муниципалитетов края в 2019 году реализовывали шесть из 13 национальных проектов: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Культура», «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Экология». В рамках реализации нацпроектов между краевыми властями и муниципалитетами были подписаны 153 соглашения на сумму 6,1 млрд руб.

По программе «Формирование комфортной городской среды» средства в муниципалитетах были освоены на 88,1% (812,6 млн руб. из 922,7 млн руб.). Причём основная часть неиспользованных средств — 75 млн руб. — средства, которые получил Чусовой в рамках всероссийского конкурса малых и исторических городов. А их освоение изначально предполагалось в 2020 году.

Из оставшихся 36,8 млн руб., не смогли потратить только 23,3 млн руб. Есть и экономия в этой сфере.

В числе аутсайдеров — Чусовской ГО (десять дворов), Кудымкарский ГО (девять дворов) и Кудымкарский МО (две общественные территории), Очёрский ГО (семь дворов), Чернушинский ГО (два двора), Гремячинский ГО (один двор и одна общественная территория), Пермский район (один двор) и Соликамсккий ГО (один двор).

Любопытно, что, например, по таким показателям как «Количество благоустроенных дворовых территорий» и «Количество благоустроенных общественных территорий» в целом муниципалитеты края есть даже перевыполнение. В 2019 году планировалось благоустроить 100 дворов, но привели в порядок 431 двор. Также по плану нужно было благоустроить 83 общественные территории, по факту благоустроили 129.