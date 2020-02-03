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Общество Пермский край
Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь (2018) | Фото: Павел Гурьянов

В Перми не нашлось желающих возвести в городе здание для художественной галереи

Вновь объявлен аукцион на строительство в Перми здания для художественной галереи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.
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Управление капитального строительства Пермского края объявит закупку на строительство художественной галереи в формате запроса предложений от подрядчиков. Процедура будет объявлена в течение одного – двух дней. Ранее был проведен конкурс с установленной начальной (максимальной) ценой контракта, но заявок на участие не поступило. Министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров полагает, что новое здание галереи – очень важный и интересный, но сложный для возведения проект.

"Компаниям нужно больше времени, чтобы оценить свои возможности и готовность заявиться на строительство. Поиск подрядчика продолжается. Запрос предложений – этап этого процесса. Такой формат закупки предполагает внесение предложений о цене контракта самими участниками. Мы рассмотрим их и выберем компанию, соответствующую всем требованиям, предложившую выполнить работы за оптимальную стоимость", - сказал он.

Напомним, Пермская государственная художественная галерея насчитывает 52 тыс. экспонатов, в том числе уникальную коллекцию пермской деревянной скульптуры, насчитывающую около 400 памятников XVII – начала XX вв. В 2008 г. было решено перенести коллекцию галереи из Спасо-Преображенского кафедрального собора. После обсуждения от плана возводить новое строение отказались. Для нужд галереи у частных структур куплено здание на улице Окулова, возведённое в 1937 году. Его стоимость составила 510 млн руб. Власти решили провести реконструкцию объекта и надстроить шестой этаж. Однако цена вопроса сильно смутила общественников. В ОНФ начали поступать многочисленные обращения с просьбой проконтролировать расходование средств на реконструкцию. Позже проект реконструкции получил положительное заключение госкспертизы. Ранее экспозицию планировали перенести в здание речного вокзала, однако эксперты и общественность не одобрили этот вариант. Позже стало известно, что галерея переедет на завод имени Шпагина.

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В Перми не нашлось желающих возвести в городе здание для художественной галереи

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Теги: художественная галерея, строительство. завод Шпагина



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