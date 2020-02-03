Журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран, - посол России

Убийцами российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могут быть выходцы из других стран. Об этом заявил посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко.

По его словам, в ЦАР много наемников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом.

Расследование продолжается, но найти убийц тяжело, они могли скрыться в другой стране, добавил посол.

"Говорившие между собой якобы на арабском языке - это могут быть выходцы из Кордофана, Дарфура, то есть из соседнего Судана, да и в Чаде говорят на арабском языке", - цитирует Титоренко РИА Новости.

Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. В одну из самых опасных стран Африки их отправила подконтрольная Михаилу Ходорковскому структура Центр управления расследованиями.

Следственный комитет России считает, что журналисты были убиты с целью грабежа.

По результатам следствия виновными в гибели российских граждан были признаны местные вооруженные банды, однако многие эксперты сходятся на том, что главный виновник трагедии - Ходорковский, который отправил людей в горячую точку без охраны и не поставил в известность о командировке местные власти и представителей российского МИД.