Елена Малышева в Тюмени сняла репортаж про студентку, заболевшую коронавирусом

Елена Малышева решила просвещать своих зрителей по поводу ситуации с коронавирусом. Накануне она вернулась из командировки в Тюменскую область, где находится китайская студентка, заболевшая коронавирусом 2019-nCoV.

"Съёмочная группа программы "Здоровье" вернулась из Тюмени. Там находится один из двух человек, у которых выявлен коронавирус. Коронавирус и китайская пневмония!!! Мир на грани нервного срыва. В чем правда? Это действительно новый вирус . Значит за ним нужно пристально наблюдать", - пишет Малышева в Instagram.

"В России два человека, у которых выявлен коронавирус. Это жители Китая, которые находятся в Тюмени и Забайкальском крае. Оба чувствуют себя хорошо. Симптомов болезни нет. Оба изолированы на 10 дней. До повторного проведения анализа на коронавирус. Других заболевших в России нет.ПОКА Риск заболеть и заразиться в России низкий‼ НО! Для того, чтобы держать руку на пульсе, в программе "Жить здорово" будет выходить информационный бюллетень по ситуации с коронавирусом. А 9 февраля в программе "Здоровье" и 10 февраля в программе "Жить здорово" соберутся лучшие эксперты нашей страны по этой проблеме", - анонсировала Малышева.