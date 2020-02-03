ФСИН ответила Генпрокуратуре по поводу переполненных СИЗО: число арестованных достигло минимума с 90-х годов

В Федеральной службе исполнения наказаний ответили Генпрокуратуре, раскритиковавшей переполненные российские СИЗО.

За последние годы число арестованных в изоляторах России существенно сократилось и достигло минимума с 1990-х годов, цитирует РБК сообщение ФСИН.

"В 90% следственных изоляторов численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных соответствует лимиту наполнения или даже меньше", — утверждают в ведомстве. В сообщении ФСИН отмечается, что по состоянию на 2020 год под стражей находятся 98 тыс. человек — показатель стал меньше 100 тыс. впервые с 1990-х годов.

В прокуратуре считают, что превышение лимита в местах содержания под стражей создается и за счет длительного рассмотрения уголовных дел судами. "Не всегда обеспечивается должное взаимодействие между следственными изоляторами и судами, что приводит к несвоевременному поступлению информации о вступлении судебных решений в законную силу и влияет на длительность содержания граждан под стражей", - замечают в Генпрокуратуре.

Ведомство потребовало от следствия чаще избирать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. "Целесообразно сокращение количества фактов, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести", - говорится в сообщении прокуратуры.