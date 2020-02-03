ОРВИ медленно, но верно "карантинит" Зауралье: уже полностью закрыты три школы и три детсада

В Курганской области на карантин из-за ОРВИ полностью закрыты три детских сада и три школы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования и науки региона, еженедельный мониторинг ситуации с заболеваемостью среди учащихся школ и дошкольников показал, что по состоянию на 31 января этого года в Зауралье закрыта 21 школа в 11 муниципальных образованиях - как частично, так и полностью.

В Кургане закрыто частично восемь школ, в Шадринске - одна. Также частично закрыты школы в Альменевском, Кетовском (сразу три школы - прим.), Макушинском, Петуховском, Шатровском и Щучанском районах. Полностью закрыты по одной школе в Лебяжьевском, Целинном и Частоозерском районах.

Полностью закрыты два детских сада в Целинном районе и один - в Щучанском. Частично - три в Кургане, четырнадцать - в Шадринске, три - в Кетовском районе, два - в Петуховском и четыре - в Шадринском районе.

Руководство школ в Курганской области самостоятельно принимает решение о закрытии учреждения - карантин уже можно объявить, если 20% от общего числа учащихся больны.