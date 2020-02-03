Главу горсовета Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Городской совет Керчи на внеочередном заседании досрочно прекратил полномочия спикера Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы после скандала с подарками блокадникам.

Исполнять обязанности спикера горсовета будет прежний заместитель Хужиной Ольга Солидолова, передает "Интерфакс".

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс назвал решение депутатов сложить с себя полномочия "мужественным, важным поступком".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал в соцсетях решение главы городского совета Керчи не уходить в отставку в связи со скандалом с ветеранами. Он рассказал, что созвонился с главой администрации Керчи и потребовал уволить Хужину и ее заместителя.

Напомним, Хужина и ее коллеги пришли поздравлять проживающих в городе ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками с неоднозначными подарками.

На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как дамы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба. Визит чиновников вызвал волну возмущения среди пользователей интернета. Они заявили, что дарить такие подарки стыдно.

В Госсовете республики посчитали акцию кощунственной, глава Крыма заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.