Минэкологии направило лаборатории в Ленинский район Челябинска, Коркино и Копейск после жалоб жителей на запах гари

Минэкологии области после жалоб жителей на смог и запахи гари направило передвижные лаборатории в Ленинский район Челябинска, Коркино и Копейск для проведения замеров воздуха.

Сегодня до 19 часов сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте. В этот период предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства экологии региона, специалисты надзорных ведомств контролируют выполнение предприятиями мероприятий, направленных на снижение выбросов. Так, на ЧМК выводит из эксплуатации две методические печи в прокатных цехах и машину газовой резки слябов. На ЧЭМК сокращается производительность оборудования, приостанавливается работа шести печей, проводится снижение загрузки прессов. Снижаются объемы производства и на ЧТПЗ, прекращается работа установок по обдирке и продувке труб, а также продувке электродвигателей на участке проката. Частично прекращаются сварочные работы.

На Челябинских ТЭЦ ограничена работа оборудования, снижается часовой расход топлива, усиливается контроль за работой приборов и систем.

Как рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков, министерство контролирует выполнение мероприятий предприятиями.

"Наша цель – максимально снизить выбросы в этот период. На основании поступающих обращений от жителей Министерство экологии сегодня утром направило передвижные лаборатории в Ленинский район Челябинска, а также города Коркино и Копейск. На данный момент там ведутся замеры воздуха. Также по предполагаемым источникам с проверкой выехали специалисты регионального экологического надзора", - подчеркнул он.