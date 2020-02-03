15 Августа 2020
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Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: ФАС хочет обязать Google и Apple предустанавливать российские приложения

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) может пойти на принцип. Хотя по закону, вступающему в силу с 1 июля 2020 года, смартфоны, планшеты и Smart TV надо продавать с предустановленными российскими приложениями (что вполне могли бы делать продавцы), антимонопольщики хотят, чтобы этим занимались производители. В том числе Google, Microsoft и Apple. Последняя компания, как известно, никогда не ставит на свои устройства сторонние элементы ПО, и на этот раз тоже не изменит своим принципам, считают эксперты.

Также производителей могут обязать обяжут обеспечить полную удаляемость установленных приложений. Это невыгодно владельцам ОС, и в отсутствие серьезных санкций они вряд ли станут выполнять требования, пишет "Коммерсант".

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Сейчас пользователи не могут удалить с устройств ряд предустановленных приложений, например, в смартфонах на Android нельзя удалить сервисы Google, на устройствах Samsung — приложение Facebook, а на устройствах на Windows — браузер Edge, напоминает он.

Ранее стало известно, какие именно приложения российских производителей могут стать обязательными для предустановки. "На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и Smart TV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиза, а также просмотра программ I и II мультиплекса", - рассказал заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

 

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СМИ: ФАС хочет обязать Google и Apple предустанавливать российские приложения

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