Срок выплаты регионального материнского капитала в Свердловской области продлят до конца 2026 года

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев внес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания предложение о внесении изменений в закон Свердловской области "О материнском (семейном) капитале".

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, речь идет о продлении срока действия региональной программы до 31 декабря 2026 года. В 2019 году на Среднем Урале 8 тысяч 328 семей получили сертификаты на областной материнский (семейный) капитал: средства получают семьи при рождении третьего ребенка.

Размер выплаты ежегодно индексируется - в 2020 году он составляет 141 тысячу рублей. Всего же с 2012 по 1 января 2020 года в Свердловской области было выдано почти 69 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил ввести материнский капитал на первого ребенка и увеличить выплаты при рождении последующих детей. Недавно стало известно, что дополнительные расходы по финансированию мер из послания президента России составят более 4 трлн рублей.