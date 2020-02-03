Срок выплаты регионального материнского капитала в Свердловской области продлят до конца 2026 года

15 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/engineering/construction/homes/plan/individualno/, быстро и недорого.
http://remont.youdo.com/electrician/electrical-wiring/other/montag-elektroprovodki-v-kvartire/, подробнее тут.
YouDo: http://remont.youdo.com/building/home/carcass/price/, варианты >>



Общество Свердловская область
Литературный квартал в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Срок выплаты регионального материнского капитала в Свердловской области продлят до конца 2026 года

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев внес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания предложение о внесении изменений в закон Свердловской области "О материнском (семейном) капитале".
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, речь идет о продлении срока действия региональной программы до 31 декабря 2026 года. В 2019 году на Среднем Урале 8 тысяч 328 семей получили сертификаты на областной материнский (семейный) капитал: средства получают семьи при рождении третьего ребенка.

Размер выплаты ежегодно индексируется - в 2020 году он составляет 141 тысячу рублей. Всего же с 2012 по 1 января 2020 года в Свердловской области было выдано почти 69 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил ввести материнский капитал на первого ребенка и увеличить выплаты при рождении последующих детей. Недавно стало известно, что дополнительные расходы по финансированию мер из послания президента России составят более 4 трлн рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Срок выплаты регионального материнского капитала в Свердловской области продлят до конца 2026 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: материнский капитал, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети