В Прикамье в массовой аварии погибли два человека

Под Пермью произошла массовая авария, в которой погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

2 февраля "КамАЗ" с полуприцепом столкнулся с ехавшим в попутном направлении "Фольксваген поло". Легковушку отбросило на стоявший впереди "Мерседес" с полуприцепом, который столкнулся с ехавшим впереди "Шевроле Лачетти".

Погибли водитель и пассажир "Фольксвагена", пассажирка "Шевроле" получила ушиб мягких тканей головы. Возбуждено уголовное дело. Водитель "КамАЗа" отправлен в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее стало известно о смерти в дорожной аварии двух югорских полицейских.