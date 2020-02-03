15 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
Массовая авария, КамАЗ, легковушки, подъезд к Перми (2020) | Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Прикамье в массовой аварии погибли два человека

Под Пермью произошла массовая авария, в которой погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

2 февраля "КамАЗ" с полуприцепом столкнулся с ехавшим в попутном направлении "Фольксваген поло". Легковушку отбросило на стоявший впереди "Мерседес" с полуприцепом, который столкнулся с ехавшим впереди "Шевроле Лачетти".

Погибли водитель и пассажир "Фольксвагена", пассажирка "Шевроле" получила ушиб мягких тканей головы. Возбуждено уголовное дело. Водитель "КамАЗа" отправлен в изолятор временного содержания.

Массовая авария, КамАЗ, легковушки, подъезд к Перми(2020)|Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Напомним, ранее стало известно о смерти в дорожной аварии двух югорских полицейских.

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В Прикамье в массовой аварии погибли два человека

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Теги: подъезд к Перми, авария, смерть



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