На праймериз ЕР в Краснотурьинском округе победил мэр Ивделя. Будет бороться за кресло депутата в ЗакСО

На праймериз "Единой России" по определению кандидата для участия в довыборах в Законодательное собрание Свердловской области в Краснотурьинском округе победил мэр Ивделя Петр Соколюк. Он набрал более 80% голосов. Об этом на пресс-конференции рассказал секретарь региональной ячейки "Единой России" Виктор Шептий, передает корреспондент Накануне.RU.

В праймериз приняли участие выборщики из шести муниципалитетов: Ивдель, Карпинск, Волчанск, Краснотурьинск, Североуральск, Пелым. В поселке было зарегистрировано рекордное количество проголосовавших по этим муниципалитетам - 11 тыс. 929,что составляет 9,31% от общего числа избирателей. Всего было организовано 22 партийных счетных участка.

Было заявлено три кандидата, но зарегистрированы только двое - Соколюк и бизнесмен Лариса Зарамышева. Все кандидаты представили справки об отсутствии судимостей, однако третий - депутат гордумы Краснотурьинска Василий Сидельников сам отозвал свою заявку, хотя подходил по критериям. Причину своего решения он не обозначил.

Выборы кандидатов законодательного собрания состоятся в сентябре 2021 г. В этом году, в связи со смертью Анатолия Сухова, депутат Заксобрания от Краснотурьинского одномандатного округа, были дополнительно объявлены досрочные выборы на 17 мая предварительно по данному округу.