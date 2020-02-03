15 Августа 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
оплата проезда (2018) | Фото: администрация Сургута

Тысячи тюменских школьников не оплачивали проезд: перевозчики терпят большие финансовые потери

По данным Тюменской транспортной системы, за последний месяц 1000 школьников не оплачивали проезд от четырех до 25 раз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Водители предупреждены о недопустимости высадки ребенка, даже если на транспортной карте недостаточно средств для оплаты проезда. Однако такие случаи становятся систематическими. Перевозчики терпят большие финансовые потери.

Вопрос обсудят на совещании с департаментом образования, комиссией по делам несовершеннолетних и другими профильными структурами.

"Зная, что на транспортной карте недостаточно средств для оплаты проезда, родители оставляют детей в заведомо опасной ситуации", - отмечают в администрации.

Кроме того, были выявлены случаи, когда водители или кондукторы по банковской карте проводят двойную оплату за проезд.

Власти города напоминают горожанам, что такие действия незаконны и рекомендуют обращаться в городской департамент дорожной инфраструктуры. Это же следует делать в случае, когда кондуктор, ссылаясь на неисправность терминала, требует оплатить проезд наличными средствами. Все обращения будут переданы в правоохранительные органы.

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Тысячи тюменских школьников не оплачивали проезд: перевозчики терпят большие финансовые потери

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Теги: школьник, ребенок, проезд, перевозчик



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