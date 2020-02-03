Россия может депортировать иностранных граждан с коронавирусом

Принятые в России меры по противодействию коронавирусу предусматривают депортацию иностранных граждан с этим заболеванием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

"Ситуация под контролем", - сказал Мишустин на совещании с членами кабмина.

Напомним, на данный момент в России официально зарегистрировано два случая китайского коронавируса: опасное заболевание было выявлено у студентки из Тюмени и у мужчины в Забайкальском крае. Оба пациента являются гражданами КНР, они госпитализированы.

Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе - это изоляция и карантин, пояснил Мишустин.