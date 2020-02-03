Экс-"единороссы" перебираются в "За правду" Прилепина

В Челябинск вернулся с учредительного съезда партии "За правду" известный банкир, бывший депутат городской думы Челябинска Дмитрий Довженко. Судя по опубликованным документам, Довженко, наряду с другими 25 делегатами учредительного съезда, вошел в состав политсовета новой структуры, передает корреспондент Накануне.RU.

Кто именно возглавит челябинское отделение партии "За правду", пока неясно, сам Дмитрий Довженко в разговоре с нами попросил повременить с любой информацией на данный счет. Вроде как имеются определенные договоренности о паузе примерно на неделю, после чего партийцы все будут готовы озвучивать. Пресс-секретарь "За правду" не ответила на звонок.

Ранее заявлялось, что созданная писателем Захаром Прилепиным партия "За правду" (в числе учредителей также известные медиа-персоны, включая шоу-бизнес – актеры Иван Охлобыстин и Стивен Сигал, певица Юлия Чичерина и исполнитель Вадим Самойлов и т.д.) собирается участвовать в выборах региональных законодательных органов власти в России в сентябре 2020 года. В случае появления хотя бы одного мандата у кандидата "За правду", партия автоматически получает право участвовать в выборах в Госдуму, которые должны пройти в 2021 году.

Дмитрий Довженко до прошлого года возглавлял комиссию по бюджету городской думы Челябинска, являлся сторонником партии "Единая Россия". Летом 2019 года публично подверг резкой критике систему выборов 170 депутатов районных советов в Челябинске, из которых делегируется затем по 7 представителей в гордуму.

Напомним, что в сентябре текущего года в Челябинской и Курганской областях, а также в ЯНАО избирателям предстоит на выборах сформировать новые составы законодательных органов власти субъектов.