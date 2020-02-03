Закрытие границы с Китаем взвинтило цены на овощи и фрукты в ДФО

В регионах Дальнего Востока начался рост цен на фрукты и овощи в связи с закрытием границ с Китаем.

Так, цены на эти товары в Якутии уже взлетели в два раза. Аналогичная ситуация наблюдается в Приморье. В Хабаровском крае цены на овощи и фрукты также заметно поднялись.

В Приморском крае начались перебои с поставками овощей. Рынки Владивостока и других городов Приморья быстро опустели после закрытия границ с КНР. Запасы овощей на оптовых базах стремительно сокращаются, пишет Regnum.

Местные власти дают распоряжения о принятии мер. Глава Якутии Айсен Николаев потребовал выработать механизмы урегулирования цен, рассмотреть логистику завоза овощей и фруктов из других регионов страны.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал призвал не допустить необоснованного роста цен на фрукты и овощи. Он поручил министерству сельского хозяйства региона обратиться за содействием в ФАС.

Напомним, согласно распоряжению правительства РФ, с 31 января для защиты от коронавирусной инфекции ограничено движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.

Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.