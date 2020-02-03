15 Августа 2020
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Свердловской области отремонтируют 1440 лифтов

В ближайшую трехлетку планируется отремонтировать 1440 лифтов на территории Свердловской области. Об этом заявил генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов на пресс-конференции.

В 2019 это было 28 лифтов в 12 домах, 2020 - 291 лифт, в 2021 - 1002 лифта. Лифт заменяется по прошествии 25 лет эксплуатации. Этот план был рассчитан до 2025, но фонд утверждает, что способен осуществить его до 2023.

Также в домах выше 9 этажей будут заменена система оповещения о пожаре.

 

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В Свердловской области отремонтируют 1440 лифтов

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Теги: лифт, замена, капремонт



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