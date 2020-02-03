Несмотря на поддержку Путина: новый вице-премьер назвал метро в Екатеринбурге "нецелесообразным"

Новый российский вице-премьер Марат Хуснуллин назвал метро в Екатеринбурге "нецелесообразным".

Слова чиновника приводит "Российская газета". В частности, Хуснуллину задали вопрос - планируется ли строительство метро в других городах, кроме Москвы. На это он ответил, что подземку целесообразно строить там, где гарантирован пассажиропоток не меньше 30 тыс. человек в час.

"Тогда это экономически выгодно с точки зрения затрат на одного пассажира, если же в городе ветка повезет только 10 тыс. человек в час, то тогда лучше строить скоростной трамвай. Вообще, считаю лучшей альтернативой метро в таких городах скоростной рельсовый транспорт, который нужно развивать", - заявил Марат Хуснуллин.

Согласно данным статистики, в 2016 году пассажиропоток в подземке Екатеринбурга составлял 191 тыс. человек в день.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин указал на необходимость проработки вопроса строительства новой линии метро в уральской столице совместно с федеральными и областными властями.

Позже в мэрии Екатеринбурга заявили, что работа уже идет, и строительство новой ветки по-прежнему рассматривается как один из главных подарков к 300-летию города.