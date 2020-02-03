15 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
Мужчина на поклонном кресте в Белгороде. (2020) | Фото: Telegram-канал Белгород№1/t.me/belgorod01

В Белгороде на поклонном кресте нашли висящее тело мужчины

В Белгороде на поклонном кресте Белой горы (в районе авторынка) нашли тело мужчины. Сейчас местное управление СКР проводит проверку.  

"В настоящее время организован осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего, версии произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУ СКР по Белгородской области.

По данным TG-канала "Белгород №1", у погибшего, которому на вид около 20 лет, не нашли предсмертной записки.

Мужчина на поклонном кресте в Белгороде.|Фото: Telegram-канал Белгород№1/t.me/belgorod01

Фото: Telegram-канал Белгород№1/t.me/belgorod01

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В Белгороде на поклонном кресте нашли висящее тело мужчины

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Теги: поклонный крест, белгород, тело



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