15 Августа 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
(2011) | Фото:hawaii.edu

Пьяная москвичка посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля

В Москве следователи завели дело на 25-летнюю женщину, которая посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля.

Она подозревается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу, инцидент произошел 25 января. Женщина была пьяна, а на заднем сидении находился еще один ребенок.

Ранее жительница города Набережные Челны усадила 6-летнего сына за руль движущегося на большой скорости автомобиля. При этом ранее женщина уже выкладывала в сеть ролик, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок. В отношении матери детей было возбуждено уголовное дело.

В отношении Алтынбаевой за последние три года было составлено 30 административных протоколов, сообщало ГИБДД. В апреле 2019 года ее оштрафовали на 5300 руб. за езду с младенцем на руках.

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Пьяная москвичка посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля

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Теги: женщина, ребенок, руль, автомобиль



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