Все путаются и ничего не понимают: транспортная реформа в Нижнем Тагиле вызвала вопросы у горожан

Жители Нижнего Тагила оценили новую схему движения общественного транспорта. У горожан накопилось множество вопросов.

Напомним, движение изменилось с субботы, 1 февраля: решение об этом было принято в конце прошлого года. Сообщалось, что перемены связаны с ликвидацией взаимозаменяющих маршрутов и сформированы с учетом пожеланий тагильчан. Планируется, что перевозчики будут анализировать пассажиропоток, а также менять схемы и графики движения в соответствии с полученными данными.

Как пишет местное издание "Все новости", осталось 40 маршрутов вместо 61: часть отменили полностью, а дублирующие объединили. Журналисты проехали в автобусах и узнали реакцию пассажиров и водителей на изменения. Оказалось, что все путаются и ничего не понимают.

В частности, серьезные неудобства возникли на привокзальной площади: там образовались длинные очереди. Люди ждали транспорт около получаса, в итоге некоторые не выдерживали и уходили на другую остановку.

Издание отмечает, что для многих горожан новые рейсы стали настоящим сюрпризом и к новым маршрутам еще никто не адаптировался. А некоторые тагильчане сообщали, что невозможно дозвониться до call-центров перевозчиков, которые принимают жалобы и обращения пассажиров.

Как сообщало Накануне.RU, впервые о том, что маршруты общественного транспорта Нижнего Тагила будут пересмотрены, стало известно в ноябре прошлого года. В мэрии тогда назвали действующую маршрутную сеть "хаотичной".